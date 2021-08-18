Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на 23 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В понедельник, 23 августа, в 16:00 состоится внеочередная сессия Верховной Рады. На повестке дня - единственный вопрос. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, которое обнародовала его пресс-секретар Ольга Туний в среду, передает УНН.
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"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа в 16:00, в связи с требованием 156-ти народных депутатов", - сообщила пресс-секретар председателя ВР.
Детали
На внеочередной сессии, по сообщению, будет рассматриваться проект постановления об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств относительно усиления международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации (№ 5775).
Добавим
Саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года, по его итогам может быть принята декларация. В учредительном саммите примет участие более 40 стран. 17 августа к странам-участникам "Крымской платформы" присоединилась Испания.
Дополнение
12 июля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Рада будет собираться на заседания в августе. В частности, внеочередное планируется на День Независимости, сессия - на 23 августа во время проведения "Крымской платформы".
Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщала, что во время заседаний в августе депутаты, вероятно, будут голосовать за постановление о деоккупации Крыма, а также может быть проголосован закон о большом Гербе.
2 августа председатель ВР подписал распоряжение о проведение 24 августа торжественного заседания Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины.