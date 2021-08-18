Рада збереться ще на одне позачергове засідання 24 серпня на вимогу Зеленського

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Зазначається, що Дмитро Разумков у зв'язку з вимогою Зеленського підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 14:20 24 серпня.

Цитата

"У ході сесії розглядатиметься проект закону про великий Державний Герб України (№5712)", - наголосила Туній.

Додамо

Рада також збереться на позачергове засідання 23 серпня через саміт “Кримської платформи”.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розповіла журналісту УНН, що на порядку денному розглянуть проект постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації".