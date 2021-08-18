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Рада соберется еще на одно внеочередное заседание 24 августа на требование Зеленского

Рада соберется еще на одно внеочередное заседание 24 августа на требование Зеленского

Киев  •  УНН

 • 22987 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Верховная рада Украины соберется на еще одно внеочередное заседание по требованию президента Владимира Зеленского 24 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Верховной Рады Ольга Туний, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Дмитрий Разумков в связи с требованием Зеленского подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 14:20 24 августа.

Цитата

"В ходе сессии будет рассматриваться проект закона о большом Государственном Гербе Украины (№5712)", - подчеркнула Туний.

Добавим

Рада также соберется на внеочередное заседание 23 августа из-за саммита "Крымской платформы".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала журналисту УНН, что на повестке дня рассмотрят проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации".

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