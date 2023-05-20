У Східному угрупуванні військ ЗСУ відповіли, чи відчуває росія "снарядний голод"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. На початку повномасштабного вторгнення російські загарбники використовували "набагато більше" снарядів у порівнянні з ситуацією на сьогодні. В середньому ворог витрачає 30-35 тисяч снарядів на східному напрямку за добу, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Якщо брати протягом року і на початку агресії, то так, вони мали набагато більше снарядів. Але зараз лише на нашій ділянці фронту вони витрачають в середньому 33-35 тисяч снарядів, найменше, можливо 28 тисяч снарядів, за добу... Це не снарядний голод, це, можливо, зменшення певних оперативних можливостей порівняно з тими, якими вони були безмежними на початку агресії", - заявив речник.
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За його словами, влітку 2022 року окупанти могли "в режимі нон-стоп" "поливати" позиції ЗСУ на всій лінії фронту, натомість зараз концентруються "на пріоритетних напрямках".
Відповідаючи на запитання, чи відчуває "снарядний голод" Україна, Череватий зауважив: "У нас немає снарядного голоду, але є певна снарядна дієта, яка примусила за весь період війни наших артилеристів бути просто майстрами своєї справи, снайперами, які набагато потужніше від ворога приділяють увагу дорозвідці цілей, майстерності влучання".
Він додав, що бійці ЗСУ "вирівнюють ситуацію", оскільки маючи менше снарядів, вони "точніше" їх використовувати.
"Намагаємося тримати паритет з ворогом", - підсумував він.
Нагадаємо
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що російські окупанти підтягують на Бахмутський напрямок повітряно-десантні, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. Протягом минулої доби відбулося 17 боєзіткнень, унаслідок яких загинуло 92 військових рф, ще 156 зазнали поранень.