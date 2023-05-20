В Восточной группировке войск ВСУ ответили, испытывает ли россия "снарядный голод"

ukru
13 марта, 19:26 • 68770 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 113700 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 111389 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111116 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103863 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100093 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111479 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131918 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174126 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205105 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 35710 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 31351 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 41431 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 25384 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 61917 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174125 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205104 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 146392 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 152850 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189298 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 73185 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104892 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121772 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157372 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164164 просмотра
Актуальное
В Восточной группировке войск ВСУ ответили, испытывает ли россия "снарядный голод"

В Восточной группировке войск ВСУ ответили, испытывает ли россия "снарядный голод"

Киев • УНН

 • 686158 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В начале полномасштабного вторжения российские захватчики использовали "гораздо больше" снарядов по сравнению с ситуацией на сегодня. В среднем враг тратит 30-35 тысяч снарядов на восточном направлении за сутки, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Если брать в течение года и в начале агрессии, то да, они имели гораздо больше снарядов. Но сейчас только на нашем участке фронта они тратят в среднем 33-35 тысяч снарядов, самое малое, возможно 28 тысяч снарядов, за сутки... Это не снарядный голод, это, возможно, уменьшение определенных оперативных возможностей по сравнению с теми, какими они были безграничными в начале агрессии", - заявил спикер.

Детали

По его словам, летом 2022 года оккупанты могли "в режиме нон-стоп" "поливать" позиции ВСУ на всей линии фронта, зато сейчас концентрируются "на приоритетных направлениях".

Отвечая на вопрос, испытывает ли "снарядный голод" Украина, Череватый отметил: "У нас нет снарядного голода, но есть определенная снарядная диета, которая заставила за весь период войны наших артиллеристов быть просто мастерами своего дела, снайперами, которые гораздо мощнее врага уделяют внимание доразведке целей, мастерству попадания".

Он добавил, что бойцы ВСУ "выравнивают ситуацию", поскольку имея меньше снарядов, они "точнее" их использовать.

"Стараемся держать паритет с врагом", - подытожил он.

Напомним

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что российские оккупанты подтягивают на Бахмутское направление воздушно-десантные, мотострелковые подразделения, а также некоторые спецподразделения. За прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений, в результате которых погибло 92 военных рф, еще 156 получили ранения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы