В Восточной группировке войск ВСУ ответили, испытывает ли россия "снарядный голод"

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"Если брать в течение года и в начале агрессии, то да, они имели гораздо больше снарядов. Но сейчас только на нашем участке фронта они тратят в среднем 33-35 тысяч снарядов, самое малое, возможно 28 тысяч снарядов, за сутки... Это не снарядный голод, это, возможно, уменьшение определенных оперативных возможностей по сравнению с теми, какими они были безграничными в начале агрессии", - заявил спикер.

Детали

По его словам, летом 2022 года оккупанты могли "в режиме нон-стоп" "поливать" позиции ВСУ на всей линии фронта, зато сейчас концентрируются "на приоритетных направлениях".

Отвечая на вопрос, испытывает ли "снарядный голод" Украина, Череватый отметил: "У нас нет снарядного голода, но есть определенная снарядная диета, которая заставила за весь период войны наших артиллеристов быть просто мастерами своего дела, снайперами, которые гораздо мощнее врага уделяют внимание доразведке целей, мастерству попадания".

Он добавил, что бойцы ВСУ "выравнивают ситуацию", поскольку имея меньше снарядов, они "точнее" их использовать.

"Стараемся держать паритет с врагом", - подытожил он.

Напомним

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что российские оккупанты подтягивают на Бахмутское направление воздушно-десантные, мотострелковые подразделения, а также некоторые спецподразделения. За прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений, в результате которых погибло 92 военных рф, еще 156 получили ранения.