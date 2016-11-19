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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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У сільській місцевості діти мають менше проблем із зором - медик

У сільській місцевості діти мають менше проблем із зором - медик

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Показники наслідків та виявлення хвороб зору у дітей до 18 років у місті та у селі кардинально відрізняються. Про це повідомив під час науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України “Своє дитинство треба бачити” голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков, передає кореспондент УНН.

“Показники лікування дітей до 18 років категорично відрізняються у селі та місті. Це пов’язано з недоступністю в сільській місцевості діагностичних послуг... офтальмологів”, — повідомив С.Риков.

Разом з тим, він додав, що у селі захворювань очей менше.

Раніше голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков зазначив, що показник інвалідності дітей з проблемами зору в Україні дуже великий, але він може значно зменшитись до 2020 року.

Українські Національні Новини

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