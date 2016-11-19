У сільській місцевості діти мають менше проблем із зором - медик
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Показники наслідків та виявлення хвороб зору у дітей до 18 років у місті та у селі кардинально відрізняються. Про це повідомив під час науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України “Своє дитинство треба бачити” голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков, передає кореспондент УНН.
“Показники лікування дітей до 18 років категорично відрізняються у селі та місті. Це пов’язано з недоступністю в сільській місцевості діагностичних послуг... офтальмологів”, — повідомив С.Риков.
Разом з тим, він додав, що у селі захворювань очей менше.
Раніше голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков зазначив, що показник інвалідності дітей з проблемами зору в Україні дуже великий, але він може значно зменшитись до 2020 року.