В сельской местности дети имеют меньше проблем со зрением - медик
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Показатели последствий и выявления болезней зрения у детей до 18 лет в городе и в селе кардинально отличаются. Об этом сообщил в ходе научно-практической конференции детских офтальмологов Украины "Свое детство надо видеть" председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков, передает корреспондент УНН.
"Показатели лечения детей до 18 лет категорически отличаются в селе и городе. Это связано с недоступностью в сельской местности диагностических услуг ... офтальмологов ", - сообщил С.Рыков.
Вместе с тем, он добавил, что в селе заболеваний глаз меньше.
Ранее председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков отметил, что показатель инвалидности детей с проблемами зрения в Украине очень большой, но он может значительно уменьшиться до 2020 года.