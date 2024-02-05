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У січні Україна встановила рекордний рівень експорту від початку повномасштабного вторгнення рф

У січні Україна встановила рекордний рівень експорту від початку повномасштабного вторгнення рф

Київ • УНН

 • 21219 перегляди

Україна досягла рекордного рівня фізичного експорту під час широкомасштабного вторгнення в січні 2024 року, експортувавши 12 мільйонів тонн продукції, що лише на два мільйони тонн менше, ніж у довоєнному січні 2022 року.

У січні 2024 року Україна вийшла на рекордний за час широкомасштабного вторгнення показник фізичних обсягів експорту - вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції. Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає УНН.

Деталі 

Міністр економіки України Юлія Свириденко зауважила, що Україна майже вийшла на довоєнні показники експорту.

Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом

- резюмувала Свириденко.

За її словами, у січні до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці UNITY. Вартість страховки вказаного судна - 0,75% від вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії BCGI, додали в міністерстві.

Є ідея привʼязати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки: у Раді та Кабміні доопрацьовують легалізацію експорту зерна23.01.24, 19:17 • 154768 переглядiв

Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Наша мета вийти не лише на довоєнні обсяги експорту, але і на більшу виручку 

- пояснила міністр.

Вона також підкреслила, що такий розвиток подій можливий лише за умови, коли українські експортери зможуть вільно відправляти морем контейнери. Для цього натомість треба, аби відновився страховий ринок для морських перевезень.

Доповнення

У Мінекономіки нагадали, що програма страхування суден Unity, яку уряд України реалізує спільно з Marsh McLennan та пулом страхових компаній на чолі з ASCOT, покликана здешевити страхування морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів в територіальних водах України.

Очікується, що це сприятиме в тому числі збільшенню обсягів українського експорту.

Загальний обсяг покриття за програмою становить 50 млн доларів

За підрахунками, запропонований механізм страхування дозволить здешевити вартість страхування зерна в середньому приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн

- резюмували у відомстві. 

Окрім того, в уряді розраховують, що в перспективі подібні страхові інструменти будуть розширені і на інші види експорту.

Нагадаємо

За 5 місяців Україна експортувала 15 мільйонів тонн вантажів через зерновий коридор, з яких 10 мільйонів тонн - сільськогосподарська продукція.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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