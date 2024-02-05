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В январе Украина установила рекордный уровень экспорта с начала полномасштабного вторжения рф

В январе Украина установила рекордный уровень экспорта с начала полномасштабного вторжения рф

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 13:52  •  13724 просмотра

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Украина достигла рекордного уровня физического экспорта во время широкомасштабного вторжения в январе 2024 года, экспортировав 12 миллионов тонн продукции, что всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года.

В январе 2024 года Украина вышла на рекордный за время широкомасштабного вторжения показатель физических объемов экспорта - отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает УНН.

Детали 

Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что Украина почти вышла на довоенные показатели экспорта.

Мы очень близки к выходу на довоенные физические объемы экспорта. В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом

- резюмировала Свириденко.

По ее словам, в январе к загрузке в портах Большой Одессы направилось первое судно, застрахованное от военных рисков по страховке UNITY. Стоимость страховки указанного судна - 0,75% от стоимости судна, что значительно дешевле, чем во время действия BCGI, добавили в министерстве.

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Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом восстановления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Наша цель выйти не только на довоенные объемы экспорта, но и на большую выручку 

- объяснила министр.

Она также подчеркнула, что такое развитие событий возможно лишь при условии, когда украинские экспортеры смогут свободно отправлять морем контейнеры. Для этого вместо этого надо, чтобы восстановился страховой рынок для морских перевозок.

Дополнение

В Минэкономики напомнили, что программа страхования судов Unity, которую правительство Украины реализует совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT, призвана удешевить страхование морских перевозок зерна и других важных продовольственных товаров в территориальных водах Украины.

Ожидается, что это будет способствовать в том числе увеличению объемов украинского экспорта.

Общий объем покрытия по программе составляет 50 млн долларов

По подсчетам, предложенный механизм страхования позволит удешевить стоимость страхования зерна в среднем примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа, что в свою очередь позволит зернотрейдерам сэкономить около 100-140 грн на одной тонне груза, а в целом сельскохозяйственным товаропроизводителям это дополнительно принесет до 4 млрд грн

- резюмировали в ведомстве. 

Кроме того, в правительстве рассчитывают, что в перспективе подобные страховые инструменты будут расширены и на другие виды экспорта.

Напомним

За 5 месяцев Украина экспортировала 15 миллионов тонн грузов через зерновой коридор, из которых 10 миллионов тонн - сельскохозяйственная продукция.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
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In January, Ukraine set a record level of exports since the beginning of the full-scale invasion of russia
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Украина достигла рекордного уровня физического экспорта во время широкомасштабного вторжения в январе 2024 года, экспортировав 12 миллионов тонн продукции, что всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года.

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