Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
Киев • УНН
Украинское правительство и Верховная Рада разрабатывают стратегию борьбы с "черным" экспортом зерна, включая возможную привязку возмещения НДС к возврату валютной выручки.
Правительство и Верховная Рада продолжают искать механизмы борьбы с экспортом "черного" зерна. Одна из идей - привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Николай Кучер.
Детали
Он напомнил, что в конце ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по детенизации экспорта зерна (10169-2, - ред.). Однако, документ не решает основную задачу, которая стояла перед правительством и ВР - обеспечение возврата валютной выручки. Следовательно, рассмотрение законопроекта приостановили, и сейчас его текст дорабатывается КМУ и налоговым комитетом.
КМУ совместно с комитетом (комитет ВР по вопросам финансов, налогов и таможенной политики - ред.) пытается решить эту проблему. У КМУ, например, есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки. Будет или новый законопроект, или правительство подаст доработанный
Добавим
Отметим, что в основу законопроектов по детенизации экспорта зерна лег приказ главы Одесской ОВА Олега Кипера от 18 августа 2023 года. За неделю до этого начал работу новый коридор, и оказалось, что часть зерна на экспорт не учитывается. Поэтому в ОВА решили разработать и внедрить "белый" механизм экспорта, предложив регистрировать налоговые накладные перед вывозом зерна. Он несколько усложнил процесс экспорта и вызвал недовольство игроков на рынке. Ведь теперь они вынуждены заблаговременно подавать декларации, а контролирующие органы проверять их до выхода судна с грузом за пределы Украины.
С одной стороны, новые правила усложнили процесс вывоза зерна, с другой - усложнили и вывод средств из страны, которые по разным данным исчисляются миллиардами долларов.
Законопроект #10169-2 направлен на вывоз белого зерна и в целом не противоречит схеме, предложенной Кипером, говорит Кучер. Но теперь вопрос в его закреплении на законодательном уровне.
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
Украинское правительство и Верховная Рада разрабатывают стратегию борьбы с "черным" экспортом зерна, включая возможную привязку возмещения НДС к возврату валютной выручки.
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