Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
  •  19016 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Эксклюзив
Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  54937 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

Эксклюзив
В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  112789 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

Эксклюзив
Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
  •  128795 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Эксклюзив
Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
  •  125634 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

Эксклюзив
"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  159818 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

Эксклюзив
"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  177427 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

Эксклюзив
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167068 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

Эксклюзив
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
22 январь 2024, 11:32  •  164280 просмотра

Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

Эксклюзив
Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
22 январь 2024, 10:54  •  159658 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Киев  •  УНН

23 январь 2024, 17:17  •  19016 просмотра

Read in English

Украинское правительство и Верховная Рада разрабатывают стратегию борьбы с "черным" экспортом зерна, включая возможную привязку возмещения НДС к возврату валютной выручки.

Правительство и Верховная Рада продолжают искать механизмы борьбы с экспортом "черного" зерна. Одна из идей - привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат Николай Кучер.

Детали

Он напомнил, что в конце ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект по детенизации экспорта зерна (10169-2, - ред.). Однако, документ не решает основную задачу, которая стояла перед правительством и ВР - обеспечение возврата валютной выручки. Следовательно, рассмотрение законопроекта приостановили, и сейчас его текст дорабатывается КМУ и налоговым комитетом.

КМУ совместно с комитетом (комитет ВР по вопросам финансов, налогов и таможенной политики - ред.) пытается решить эту проблему. У КМУ, например, есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки. Будет или новый законопроект, или правительство подаст доработанный 

- рассказал Кучер.

Добавим

Отметим, что в основу законопроектов по детенизации экспорта зерна лег приказ главы Одесской ОВА Олега Кипера от 18 августа 2023 года. За неделю до этого начал работу новый коридор, и оказалось, что часть зерна на экспорт не учитывается. Поэтому в ОВА решили разработать и внедрить "белый" механизм экспорта, предложив регистрировать налоговые накладные перед вывозом зерна. Он несколько усложнил процесс экспорта и вызвал недовольство игроков на рынке. Ведь теперь они вынуждены заблаговременно подавать декларации, а контролирующие органы проверять их до выхода судна с грузом за пределы Украины.

С одной стороны, новые правила усложнили процесс вывоза зерна, с другой - усложнили и вывод средств из страны, которые по разным данным исчисляются миллиардами долларов.

Законопроект #10169-2 направлен на вывоз белого зерна и в целом не противоречит схеме, предложенной Кипером, говорит Кучер. Но теперь вопрос в его закреплении на законодательном уровне.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Є ідея привʼязати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки: у Раді та Кабміні доопрацьовують легалізацію експорту зерна
There is an idea to tie VAT refunds to the return of foreign currency earnings: the Rada and the Cabinet of Ministers are finalizing the legalization of grain exports
Новости по теме

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Украинское правительство и Верховная Рада разрабатывают стратегию борьбы с "черным" экспортом зерна, включая возможную привязку возмещения НДС к возврату валютной выручки.

Экономика •   •  19016 просмотра
Эксклюзив
Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми

Восемь человек погибли, в том числе девочка 10-12 лет, в результате российского ракетного удара по Харькову.

Общество •   •  6225 просмотра
В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми

Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ

Большая часть Крыма останется без интернета в ночь на 24 января в связи с плановыми работами российского провайдера "Миранда-медиа". Ожидается, что услуги будут недоступны с полуночи до 6 утра.

Общество •   •  7016 просмотра
Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ

Шмыгаль обсудил усиление санкций против рф с президентом Европейской народной партии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером и призвал к усилению санкций против россии, и продолжению европейской помощи Украине.

Политика •   •  9980 просмотра
Шмыгаль обсудил усиление санкций против рф с президентом Европейской народной партии

"Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от российской агрессии" - Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин отрицает достоверные доказательства любого нецелевого использования или незаконной передачи американского оружия, предоставленного Украине. Остин отмечает, что Украина использует предоставленное оружие для самозащиты от российской агрессии.

Война •   •  11892 просмотра
"Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от российской агрессии" - Ллойд Остин

СБУ предупреждает о массовой email-рассылке: россияне пытаются посеять панику среди украинцев

СБУ предупреждает о массированной электронной кампании, вероятно, организованной российскими хакерами, которая направлена на украинцев, включая чиновников и частные компании.

Общество •   •  10753 просмотра
СБУ предупреждает о массовой email-рассылке: россияне пытаются посеять панику среди украинцев

Благотворители помогли военному из Черкасской области завоевать статус "инвалид войны"

Благотворители помогли военнослужащему Сергею Шнудеру получить статус "инвалида войны" - собрали весь пакет необходимых документов для медико-социальной экспертной комиссии.

Общество •   •  11884 просмотра
Благотворители помогли военному из Черкасской области завоевать статус "инвалид войны"

Россияне атаковали село на Херсонщине: погибли два человека

Российские войска совершили воздушный налет на село Саблуковка в Херсонской области, в результате чего погибло два человека. Атака была направлена на жилой дом, вызвав его полное разрушение.

Война •   •  15117 просмотра
Россияне атаковали село на Херсонщине: погибли два человека

Стали известны номинанты на Оскар-2024: лидируют "Оппенгеймер" Нолана и "Бедные создания" Лантимоса

Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2024 года, среди которых лидирует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с 13 номинациями, за ним следует "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта.

Культура •   •  11726 просмотра
Стали известны номинанты на Оскар-2024: лидируют "Оппенгеймер" Нолана и "Бедные создания" Лантимоса

Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления

По сообщениям, накануне выборов в россии оккупанты усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных украинских территориях. Несмотря на низкие темпы выдачи паспортов, россияне все еще позволяют голосовать по украинским паспортам.

Война •   •  20203 просмотра
Оккупанты принуждают к паспортизации жителей ВОТ перед "выборами Путина" - Центр нацсопротивления