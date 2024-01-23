Є ідея привʼязати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки: у Раді та Кабміні доопрацьовують легалізацію експорту зерна

Уряд та Верховна Рада продовжують шукати механізми боротьби з експортом "чорного" зерна. Одна з ідей - привʼязати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат Микола Кучер.

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Він нагадав, що наприкінці листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт щодо детінізації експорту зерна (10169-2, - ред.). Однак, документ не вирішує основне завдання, що стояло перед урядом і ВР - забезпечення повернення валютної виручки. Відтак, розгляд законопроєкту призупинили, і наразі його текст доопрацьовується КМУ та податковим комітетом.

КМУ спільно з комітетом (комітет ВР з питань фінансів, податків та митної політики, - ред.) намагається вирішити цю проблему. У КМУ, наприклад, є ідея привʼязати відшкодування ПДВ до повернення валютної виручки. Буде або новий законопроєкт, або уряд подасть доопрацьований - розповів Кучер.

Додамо

Зазначимо, що в основу законопроєктів щодо детінізації експорту зерна ліг наказ очільника Одеської ОВА Олега Кіпера від 18 серпня 2023 року. За тиждень до цього розпочав роботу новий коридор, і виявилося, що частина зерна на експорт не обліковується. Тож в ОВА вирішили розробити і впровадити "білий" механізм експорту, запропонувавши реєструвати податкові накладні перед вивезенням зерна. Він дещо ускладнив процес експорту та викликав невдоволення гравців на ринку. Адже тепер вони змушені завчасно подавати декларації, а контролюючі органи перевіряти їх до виходу судна з вантажем за межі України.

З одного боку, нові правила ускладнили процес вивезення зерна, з іншого - ускладнили і виведення коштів з країни, які за різними даними рахують у мільярдах доларів.

Законопроєкт #10169-2 спрямований на вивезення білого зерна та в цілому не суперечить схемі, запропонованій Кіпером, каже Кучер. Але тепер питання у його закріпленні на законодавчому рівні.