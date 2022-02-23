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У Шотландії знайшли скам'янілість птерозавра, що чудово збереглася

У Шотландії знайшли скам'янілість птерозавра, що чудово збереглася

Київ • УНН

 • 122721 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Скам'янілість птерозавра віком 170 мільйонів років, якого описують як найкраще збережений у світі скелет доісторичної крилатої рептилії, знайшли на острові Скай у Шотландії, повідомили вчені у вівторок. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Національний музей Шотландії заявив, що скам'янілість птерозавра, більш відомого як птеродактилі, є найбільшою у своєму роді, коли-небудь виявленої з юрського періоду. За оцінками музею, рептилія мала розмах крил понад 2,5 метра (8,2 фута), що подібне до крил альбатроса.

Скам'янілість була виявлена ​​в 2017 році аспіранткою Амелією Пенні під час екскурсії на острів Скай у віддаленій північно-західній Шотландії, коли вона помітила щелепу птерозавра, яка стирчала зі скель. Тепер він буде доданий до колекції музею.

Цитата

«Птерозаври, збережені в такій якості, є надзвичайно рідкісними і зазвичай зарезервовані для вибору скельних утворень у Бразилії та Китаї. І все-таки величезний чудово збережений птерозавр вийшов із припливної платформи в Шотландії», – розповіла Наталія Ягельська, докторант Единбурзького університету, авторка нової наукової роботи, що описує знахідку.

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