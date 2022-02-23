В Шотландии нашли окаменелость птерозавра, прекрасно сохранившуюся
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Окаменелость птерозавра в возрасте 170 миллионов лет, которого описывают как лучше всего сохранившийся в мире скелет доисторической крылатой рептилии, нашли на острове Скай в Шотландии, сообщили ученые во вторник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Национальный музей Шотландии заявил, что окаменелость птерозавра, более известного как птеродактили, является крупнейшей в своем роде, когда-либо обнаруженной с юрского периода. По оценкам музея, рептилия имела размах крыльев более 2,5 метра (8,2 фута), что подобно крыльям альбатроса.
Окаменелость была обнаружена в 2017 году аспиранткой Амелии Пенни во время экскурсии на остров Скай в отдаленной северо-западной Шотландии, когда она заметила челюсть птерозавра, которая торчала из скал. Теперь он будет добавлен в коллекцию музея.
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"Птерозавры, сохраненные в таком качестве, чрезвычайно редки и обычно зарезервированы для выбора скальных образований в Бразилии и Китае. И все - таки огромный прекрасно сохранившийся птерозавр вышел из приливной платформы в Шотландии", - рассказала Наталья Ягельская, докторант Эдинбургского университета, автор новой научной работы, описывающей находку.
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