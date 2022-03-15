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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 1437 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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У Шостці окупанти бомбардували підприємства

У Шостці окупанти бомбардували підприємства

Київ • УНН

 • 554710 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Російські окупанти бомбардували підприємства у Шостці в Сумській області. Їхню роботу відновити буде неможливо. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні бомбардували місто Шостку. Це промислові об’єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади. Підприємства, на щастя, не працювали, тому очікуємо, що під завалами не буде людей. Але роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність, вони не зможуть почати працювати”, - заявив Живицький.

Нагадаємо 

Російські військові обстріляли Велику Писарівку в Сумській області.

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