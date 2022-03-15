У Шостці окупанти бомбардували підприємства

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“Сьогодні бомбардували місто Шостку. Це промислові об’єкти, виробничі. Знищені, зруйновані склади. Підприємства, на щастя, не працювали, тому очікуємо, що під завалами не буде людей. Але роботу підприємств неможливо відновити, навіть якщо буде така необхідність, вони не зможуть почати працювати”, - заявив Живицький.

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