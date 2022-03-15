В Шостке оккупанты бомбардировали предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Российские оккупанты бомбардировали предприятия в Шостке в Сумской области. Их работу восстановить будет невозможно. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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“Сегодня бомбили город Шостку. Это промышленные объекты, производственные. Уничтожены, разрушены склады. Предприятия, к счастью, не работали, поэтому ожидаем, что под завалами не будет людей. Но работу предприятий невозможно восстановить, даже если будет такая необходимость, они не смогут начать работать”, - заявил Живицкий.
Напомним
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