Російські військові обстріляли Велику Писарівку в Сумській області
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Вчора, 14 березня, російські військові обстріляли Велику Писарівку з артилерії. До вечора рятувальники гасили пожежі у перервах між артобстрілами. Перші обстріли були вночі, а вдень – продовжилися. Про це повідомив Дмитро Живицький, голова Сумської облдержадміністрації, передає УНН.
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"14 березня прокляті орки обстріляли Велику Писарівку з артилерії. Внаслідок ворожих влучень спалахнули будинки мирних жителів та об'єкти цивільної інфраструктури. Горів продуктовий завод, магазини, повилітали вікна в адміністративних та приватних будинках", – написав він.
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