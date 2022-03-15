Российские военные обстреляли Большую Писаревку в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Вчера, 14 марта, российские военные обстреляли большую Писаревку из артиллерии. К вечеру спасатели тушили пожары в перерывах между артобстрелами. Первые обстрелы были ночью, а днем - продолжились. Об этом сообщил Дмитрий Живицкий, председатель Сумской облгосадминистрации, передает УНН.
Цитата
"14 марта проклятые орки обстреляли большую Писаревку из артиллерии. В результате вражеских попаданий вспыхнули дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры. Горел продуктовый завод, магазины, повылетали окна в административных и частных домах", - написал он.
Напомним
Российские оккупанты усиливают свои войска на Харьковском направлении.