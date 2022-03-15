Российские военные обстреляли Большую Писаревку в Сумской области

КИЕВ. 15 марта. УНН. Вчера, 14 марта, российские военные обстреляли большую Писаревку из артиллерии. К вечеру спасатели тушили пожары в перерывах между артобстрелами. Первые обстрелы были ночью, а днем - продолжились. Об этом сообщил Дмитрий Живицкий, председатель Сумской облгосадминистрации, передает УНН.