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У шести областях України вже розпочали збирання ранніх зернових - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 32108 перегляди

Фермери в шести областях України, включаючи Вінницьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Одеську, Миколаївську та Херсонську, вже приступили до збирання ранніх зернових і зернобобових культур, намолочено в цілому 48,3 тис.тонн зерна нового врожаю.

У шести областях України вже розпочали збирання ранніх зернових - Мінагрополітики

В Україні аграрії шести областей вже почали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Про це пише УНН з посиланням Мінагрополітики.

Деталі 

Збір урожаю вже триває у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях 

- заявили у міністерстві аграрної політики. 

Загроз в частині продовольчої безпеки для України немає - Мінекономіки18.06.24, 17:05 • 34420 переглядiв

Загалом намолочено 48,3 тис. тонн зерна нового врожаю.

  • пшениці - 1,1 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га;
  • ячменю - 39,9 тис. тонн при врожайності 29,8 ц/га;
  • гороху - 7,3 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га.

Лідером серед областей за показником урожайності є аграрії Вінниччини. Вони збирають по 30,5 ц з гектара. Водночас сільгосптоваровиробники Одещини лідирують за найбільшим обмолотом площ посівів - 11,8 тис. га

- підсумовують у Мінагро. 

Нагадаємо

В.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що цьогоріч врожай зернових та олійних культур в Україні сягне близько 77 мільйонів тонн, що на понад 5% більше порівняно з весняним прогнозом.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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