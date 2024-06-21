У шести областях України вже розпочали збирання ранніх зернових - Мінагрополітики
Київ • УНН
Фермери в шести областях України, включаючи Вінницьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Одеську, Миколаївську та Херсонську, вже приступили до збирання ранніх зернових і зернобобових культур, намолочено в цілому 48,3 тис.тонн зерна нового врожаю.
В Україні аграрії шести областей вже почали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Про це пише УНН з посиланням Мінагрополітики.
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Збір урожаю вже триває у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях
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Загалом намолочено 48,3 тис. тонн зерна нового врожаю.
- пшениці - 1,1 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га;
- ячменю - 39,9 тис. тонн при врожайності 29,8 ц/га;
- гороху - 7,3 тис. тонн при врожайності 22,0 ц/га.
Лідером серед областей за показником урожайності є аграрії Вінниччини. Вони збирають по 30,5 ц з гектара. Водночас сільгосптоваровиробники Одещини лідирують за найбільшим обмолотом площ посівів - 11,8 тис. га
Нагадаємо
В.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що цьогоріч врожай зернових та олійних культур в Україні сягне близько 77 мільйонів тонн, що на понад 5% більше порівняно з весняним прогнозом.