В Украине аграрии шести областей уже начали сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом пишет УНН со ссылкой Минагрополитики.

Детали

Сбор урожая уже продолжается в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях - заявили в Министерстве аграрной политики.

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Всего намолочено 48,3 тыс. тонн зерна нового урожая.

пшеницы-1,1 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц / га;

ячменя-39,9 тыс. тонн при урожайности 29,8 ц / га;

гороха-7,3 тыс. тонн при урожайности 22,0 ц/га.

Лидером среди областей по показателю урожайности являются аграрии Винницкой области. Они собирают по 30,5 ц с гектара. В то же время сельхозтоваропроизводители Одесской области лидируют по наибольшему обмолоту площадей посевов - 11,8 тыс. га - заключают в Минагро.

Напомним

И. о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил , что в этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине достигнет около 77 миллионов тонн, что более чем на 5% больше по сравнению с весенним прогнозом.