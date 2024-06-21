Фермеры в шести областях Украины, включая Винницкую, Днепропетровскую, Кировоградскую, Одесскую, Николаевскую и Херсонскую, уже приступили к уборке ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено в общей сложности 48,3 тыс. тонн зерна нового урожая.
В Украине аграрии шести областей уже начали сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. Об этом пишет УНН со ссылкой Минагрополитики.
Детали
Сбор урожая уже продолжается в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях
Угроз в части продовольственной безопасности для Украины нет - Минэкономики18 июня 2024, 14:05 • 29408 просмотров
Всего намолочено 48,3 тыс. тонн зерна нового урожая.
Лидером среди областей по показателю урожайности являются аграрии Винницкой области. Они собирают по 30,5 ц с гектара. В то же время сельхозтоваропроизводители Одесской области лидируют по наибольшему обмолоту площадей посевов - 11,8 тыс. га
Напомним
И. о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил , что в этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине достигнет около 77 миллионов тонн, что более чем на 5% больше по сравнению с весенним прогнозом.