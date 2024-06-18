Угроз в части продовольственной безопасности для Украины нет - Минэкономики

Продовольственные системы Украины работают стабильно, обеспечивая более 90% внутреннего потребления и направляя две трети агропродукции на экспорт. Об этом заявила минстр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона, передает УНН.

Все продовольственные системы в Украине работают стабильно. Мы производим достаточно аграрной продукции, как для внутреннего так и для внешнего рынка - сказала Свириденко.

По словам министра экономики, более 90% внутреннего потребления украинцами обеспечиваются именно собственным производством, а ⅔ агропродовольственного производства, уже идет на экспорт.

"Поэтому, угроз в части продовольственной безопасности для Украины нет", - подчеркнула она.

Напомним

Ожидается, что в этом году урожай зерновых и масличных культур в Украине достигнет около 77 миллионов тонн, что более чем на 5% больше по сравнению с весенним прогнозом, при этом урожай зерновых оценивается в 56 млн тонн, а масличных - в 21 млн тонн.