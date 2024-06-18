Загроз в частині продовольчої безпеки для України немає - Мінекономіки
Київ • УНН
Продовольча система України працює стабільно, забезпечуючи понад 90% внутрішнього споживання та експортуючи дві третини сільськогосподарської продукції.
Продовольчі системи України працюють стабільно, забезпечуючи понад 90% внутрішнього споживання і спрямовуючи дві третини агропродукції на експорт. Про це заявила мінстр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Всі продовольчі системи в Україні працюють стабільно. Ми виробляємо достатньо аграрної продукції, як для внутрішньої так і для зовнішнього ринку
За словами міністра економіки, понад 90% внутрішнього споживання українцями забезпечуються саме власним виробництвом, а ⅔ агропродовольчого виробництва, вже йде на експорт.
"Тому, загроз в частині продовольчої безпеки для України немає", - наголосила вона.
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Очікується, що цього року врожай зернових та олійних культур в Україні сягне близько 77 мільйонів тонн, що на понад 5% більше порівняно з весняним прогнозом, при цьому врожай зернових оцінюється в 56 млн тонн, а олійних - в 21 млн тонн.