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Загроз в частині продовольчої безпеки для України немає - Мінекономіки

Київ • УНН

 • 34419 перегляди

Продовольча система України працює стабільно, забезпечуючи понад 90% внутрішнього споживання та експортуючи дві третини сільськогосподарської продукції.

Загроз в частині продовольчої безпеки для України немає - Мінекономіки

Продовольчі системи України працюють стабільно, забезпечуючи понад 90% внутрішнього споживання і спрямовуючи дві третини агропродукції на експорт. Про це заявила мінстр економіки України Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Всі продовольчі системи в Україні працюють стабільно. Ми виробляємо достатньо аграрної продукції, як для внутрішньої так і для зовнішнього ринку

- сказала Свириденко.

За словами міністра економіки, понад 90% внутрішнього споживання українцями забезпечуються саме власним виробництвом, а ⅔ агропродовольчого виробництва, вже йде на експорт.

"Тому, загроз в частині продовольчої безпеки для України немає", - наголосила вона.

Нагадаємо

Очікується, що цього року врожай зернових та олійних культур в Україні сягне близько 77 мільйонів тонн, що на понад 5% більше порівняно з весняним прогнозом, при цьому врожай зернових оцінюється в 56 млн тонн, а олійних - в 21 млн тонн.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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