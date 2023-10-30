У Севастополі вибухи, окупаційна влада заявила про атаку безпілотників
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Про це повідомив у телеграм-каналі голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв, передає УНН.
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«Гучні звуки — це на зовнішньому рейді над акваторією, за попередньою інформацією, Чорноморський флот відбиває атаку БПЛА», — написав чиновник.
Додамо
24 жовтня у Севастополі також гриміли потужні вибухи, тоді так званий губернатор тимчасово окупованого міста Михайло Развозжаєв написав про можливу атаку українських підводних диверсійних сил.
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