В Севастополе взрывы, оккупационные власти заявили об атаке беспилотников

Цитата

«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отражает атаку БПЛА», — написал чиновник.

Добавим

24 октября в Севастополе также гремели мощные взрывы, тогда так называемый губернатор временно оккупированного города Михаил Развозжаев написал о возможной атаке украинских подводных диверсионных сил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: как сейчас выглядит штаб чф рф в Севастополе после удара-появилось фото