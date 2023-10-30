В Севастополе взрывы, оккупационные власти заявили об атаке беспилотников
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Об этом сообщил в телеграм-канале глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев, передает УНН.
Цитата
«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отражает атаку БПЛА», — написал чиновник.
Добавим
24 октября в Севастополе также гремели мощные взрывы, тогда так называемый губернатор временно оккупированного города Михаил Развозжаев написал о возможной атаке украинских подводных диверсионных сил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: как сейчас выглядит штаб чф рф в Севастополе после удара-появилось фото