У Сеулі чоловік підпалив себе біля будівлі, де проводили допит президента Південної Кореїї
Київ • УНН
60-річний чоловік здійснив самопідпал біля офісу антикорупційного агентства в Сеулі, де допитували президента Юн Сок Йоля. Чоловік загинув внаслідок отриманих травм.
У столиці Південної Кореї чоловік здійснив самопідпал – це сталося навпроти будівлі, де допитували президента Юн Сок Йоля у справі про держпереворот. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Чоловік підпалив себе у середу поблизу офісу антикорупційного агентства Південної Кореї, де проводили допит президента Юн Сок Йоля у справі про держпереворот", - йдеться у дописі.
Зазначається, що внаслідок отриманих травм 60-річний чоловік помер.
Доповнення
Слідчі заарештували тимчасово відстороненого президента Юн Сок Йоля у його резиденції в Сеулі. Арешт пов'язаний із запровадженням воєнного стану в грудні та подальшим переховуванням від слідства.
Нагадаємо
4 грудня Юн Сок Йоль запровадив воєнний стан, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності. Рішення прийняте після того, як Демократична партія ініціювала скорочення бюджету та імпічмент держаудитору.
Опозиційні партії Південної Кореї ініціювали імпічмент президента Юн Сок Йоля через запровадження воєнного стану.
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль не з'явився на перше офіційне засідання Конституційного суду, де мало бути розглянуто його імпічмент.