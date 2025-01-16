В Сеуле мужчина поджег себя возле здания, где проводили допрос президента Южной Кореи

В столице Южной Кореи мужчина совершил самоподжог - это произошло напротив здания, где допрашивали президента Юн Сок Йоля по делу о госперевороте. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мужчина поджег себя в среду возле офиса антикоррупционного агентства Южной Кореи, где проводили допрос президента Юн Сок Йоля по делу о госперевороте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате полученных травм 60-летний мужчина скончался.

Дополнение

Следователи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля в его резиденции в Сеуле. Арест связан с введением военного положения в декабре и последующим сокрытием от следствия.

Напомним

4 декабря Юн Сок Йоль ввёл военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. Решение принято после того, как Демократическая партия инициировала сокращение бюджета и импичмент госаудитору.

Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Йоля из-за введения военного положения.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль не явился на первое официальное заседание Конституционного суда, где должен был быть рассмотрен его импичмент.