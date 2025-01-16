В Сеуле мужчина поджег себя возле здания, где проводили допрос президента Южной Кореи
Киев • УНН
60-летний мужчина совершил самоподжог возле офиса антикоррупционного агентства в Сеуле, где допрашивали президента Юн Сок Йоля. Мужчина погиб в результате полученных травм.
В столице Южной Кореи мужчина совершил самоподжог - это произошло напротив здания, где допрашивали президента Юн Сок Йоля по делу о госперевороте. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Мужчина поджег себя в среду возле офиса антикоррупционного агентства Южной Кореи, где проводили допрос президента Юн Сок Йоля по делу о госперевороте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате полученных травм 60-летний мужчина скончался.
Дополнение
Следователи арестовали временно отстраненного президента Юн Сок Йоля в его резиденции в Сеуле. Арест связан с введением военного положения в декабре и последующим сокрытием от следствия.
Напомним
4 декабря Юн Сок Йоль ввёл военное положение, обвинив оппозицию в антигосударственной деятельности. Решение принято после того, как Демократическая партия инициировала сокращение бюджета и импичмент госаудитору.
Оппозиционные партии Южной Кореи инициировали импичмент президента Юн Сок Йоля из-за введения военного положения.
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль не явился на первое официальное заседание Конституционного суда, где должен был быть рассмотрен его импичмент.