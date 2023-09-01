У серпні українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в’їзд в Україну, ніж на виїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У серпні потік українців, які поверталися додому, перевищив кількість тих, хто виїжджав за кордон, на 100 тисяч разів, пропустили 3,9 мільйона осіб, з яких 86% становили громадяни України, повідомляє Держприкордонслужба, передає УНН.
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“У серпні українці на 100 тисяч разів більше перетинали кордон на в’їзд в Україну, ніж на виїзд.
Минулого місяця прикордонники здійснили пропуск через кордон 3,9 млн осіб, з яких 86% становили громадяни України – переважно жінки, діти та літні люди”, - повідомили у ДПСУ.
Також зазначається, у червні, на початку літнього сезону, більшість українців виїжджали з країни. Однак у липні та серпні ситуація змінилася, і значно більше українців повернулися додому.
Нагадаємо
Європейські країни розмірковують над питанням допомоги українцям, які хочуть повернутись додому. Уряд Чехії поки що розглядає, якою може бути ця допомога. Ірландія розглядає фінансову стимуляцію виїзду і водночас надання дозволу на проживання тим, хто працює. В Швейцарії, до питання допомоги з виїздом, підходять в кожному випадку в індивідуально.