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В августе украинцы на 100 тысяч раз больше пересекали границу на въезд в Украину, чем на выезд

Киев • УНН

 • 567494 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В августе поток украинцев, которые возвращались домой, превысил количество тех, кто выезжал за границу, на 100 тысяч раз, пропустили 3,9 миллиона человек, из которых 86% составляли граждане Украины, сообщает Госпогранслужба, передает УНН

Цитата 

“В августе украинцы на 100 тысяч раз больше пересекали границу на в’въезд в Украину, чем на выезд. 

В прошлом месяце пограничники осуществили пропуск через границу 3,9 млн человек, из которых 86% составляли граждане Украины – преимущественно женщины, дети и пожилые люди”, - сообщили в ГПСУ. 

Также отмечается,  в июне, в начале летнего сезона, большинство украинцев выезжали из страны. Однако в июле и августе ситуация изменилась, и значительно больше украинцев вернулись домой. 

Напомним 

Европейские страны размышляют над вопросом помощи украинцам, которые хотят вернуться домой. Правительство Чехии пока рассматривает, какой может быть эта помощь. Ирландия рассматривает финансовую стимуляцию выезда и одновременно предоставление вида на жительство тем, кто работает. В Швейцарии, к вопросу помощи с выездом, подходят в каждом случае индивидуально. 

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