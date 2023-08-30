Як європейські країни планують допомагати українцям повертатись додому

Деталі

Наразі відомо, що ЄС розглядає продовження тимчасового захисту до березня 2025 року. Загалом ця процедура була ухвалена на три роки. Військові дії в Україні тривають, але уряди деяких європейських країн, які стали прихистком для українських біженців розглядають програму допомоги у разі бажання наших громадян повернутись додому.

Як зазначає Pro Ukrainu, уряд Чехії розглядає оплату деяких витрат щодо повернення на територію України та необхідне консультування. Водночас визначить види допустимих витрат і максимальний розмір коштів. Така допомога може бути надана лише один раз.

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Подати заявку можна буде не пізніше, ніж через три місяці з дати припинення тимчасового або міжнародного захисту. Водночас у Чехії також обговорюють подальшу долю українців із тимчасовим захистом. Так, уряд вирішує, чи враховувати період тимчасового захисту до постійного місця проживання або для отримання статусу резидента ЄС, зазначає видання.

Видання “Евакуація.Сity” повідомляє, що Ірландія розглядає фінансову підтримку, щоби мотивувати українців повертатися додому. Суми виплат поки невідомі. Проте країна також розглядає варіант надавати дозвіл на проживання тим українцям, що працюють чи навчаються або тим, хто не може поїхати через стан здоров’я.

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Як повідомляє портал Visit Ukraine Today, Швейцарія пропонує фінансову підтримку для повернення в Україну. Немає єдиною суми, Міграційна служба розглядає кожну ситуацію окремо та визначає розмір виплат. Так, у середньому виплачують близько 500 швейцарських франків для дорослого та 250 франків для дитини, але не більше двох тисяч франків для родини.

Щоб отримати допомогу, потрібно відмовитися від тимчасового захисту. Також важливо, що гроші дають тільки українцям зі статусом S. Після цього необхідно звернутися до Міграційної служби, де працівники детально поінформують, що робити. Також можна піти до консультаційних пунктів повернення, де допомагають організувати виїзд.

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