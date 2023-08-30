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Как европейские страны планируют помогать украинцам возвращаться домой

Как европейские страны планируют помогать украинцам возвращаться домой

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Европейские страны размышляют над вопросом помощи украинцам, которые хотят вернуться домой. Правительство Чехии пока рассматривает, какой может быть эта помощь. Ирландия рассматривает финансовую стимуляцию выезда и одновременно предоставление вида на жительство тем, кто работает. В Швейцарии, к вопросу помощи с выездом, подходят в каждом случае в индивидуально, пишет УНН со ссылкой на СМИ. 

Детали

Известно, что ЕС рассматривает продление временной защиты до марта 2025 года. В целом эта процедура была принята на три года. Военные действия в Украине продолжаются, но правительства некоторых европейских стран, которые стали приютом для украинских беженцев, рассматривают программу помощи в случае желания наших граждан вернуться домой.   

Как отмечает Pro Ukrainu, правительство Чехии рассматривает оплату некоторых расходов по возвращению на территорию Украины и необходимое консультирование. В то же время определит виды допустимых расходов и максимальный размер средств. Такая помощь может быть предоставлена только один раз.

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Подать заявку можно будет не позднее, чем через три месяца с даты прекращения временной или международной защиты.  В то же время в Чехии также обсуждают дальнейшую судьбу украинцев с временной защитой. Так, правительство решает, учитывать ли период временной защиты до постоянного места жительства или для получения статуса резидента ЕС, отмечает издание.

Издание “Эвакуация.Сіту” сообщает, что Ирландия рассматривает финансовую поддержку, чтобы мотивировать украинцев возвращаться домой. Суммы выплат пока неизвестны. Однако страна также рассматривает вариант предоставлять вид на жительство тем украинцам, которые работают или учатся или тем, кто не может уехать по состоянию здоровья.

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Как сообщает портал Visit Ukraine Today, Швейцария предлагает финансовую поддержку для возвращения в Украину. Нет единой суммы, Миграционная служба рассматривает каждую ситуацию отдельно и определяет размер выплат. Так, в среднем выплачивают около 500 швейцарских франков для взрослого и 250 франков для ребенка, но не более двух тысяч франков для семьи.

Чтобы получить помощь, нужно отказаться от временной защиты. Также важно, что деньги дают только украинцам со статусом S. После этого необходимо обратиться в Миграционную службу, где работники подробно проинформируют, что делать. Также можно пойти в консультационные пункты возвращения, где помогают организовать выезд. 

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