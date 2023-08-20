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Чехия подготовит программу добровольного возвращения украинских беженцев

Чехия подготовит программу добровольного возвращения украинских беженцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Чехия подготовит специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину, предусматривающую, в частности, оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях. Об этом информирует УНН со ссылкой на Radio Prague International.

Цитата 

«Необходимо реагировать на растущий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не удовлетворительная, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении», — заявили инициаторы поправки. В документах, сопровождающих аргументацию к законопроекту, они в то же время отмечают, что развитие событий еще не указывает на то, что война вскоре закончится и беженцы смогут вернуться в Украину.

Детали

Правительство страны планирует определиться с видом поддержки, на которую будут выделены средства, а затем запустить проект. Это предусматривает проект шестой поправки к закону, известный как lex Ukrajina, который касается прав и обязанностей украинских беженцев в Чешской Республике. Поправка также должна продлить на один год предоставление временной защиты, а именно до конца марта 2025 года.

Дополнение 

Издание добавляет, что на конец прошлой недели, по данным МВД, в Чехии было 360 900 беженцев из Украины с визами временной защиты, большинство из них женщины и дети. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) недавно призвало принимающие страны не принуждать беженцев к возвращению на родину.

Согласно опросу «Голос украинцев», проведенному PAQ Research совместно с социологами Чешской академии наук, в июне вернуться домой хотела четверть беженцев. В прошлом году количество желающих вернуться составляло треть опрошенных респондентов. Половина участников опроса сообщила, что они однозначно планируют остаться за границей.

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