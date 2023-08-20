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Чехія підготує програму добровільного повернення українських біженців

Чехія підготує програму добровільного повернення українських біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Чехія підготує спеціальну програму з добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках. Про це інформує УНН з посиланням на Radio Prague International.

Цитата 

«Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не задовільна, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», — заявили ініціатори поправки. У документах, які супроводжують аргументацію до законопроекту, вони водночас зазначають, що розвиток подій ще не вказує на те, що війна незабаром закінчиться і біженці зможуть повернутися до України.

Деталі

Уряд країни планує визначитися з видом підтримки, на яку будуть виділені кошти, а потім запустити проект. Це передбачає проект шостої поправки до закону, відомий як lex Ukrajina, який стосується прав та обов'язків українських біженців у Чеській Республіці. Поправка також має продовжити на один рік надання тимчасового захисту, а саме до кінця березня 2025 року.

Доповнення 

Видання додає, що на кінець минулого тижня, за даними МВС, у Чехії було 360 900 біженців з України з візами тимчасового захисту, більшість із них жінки та діти. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) нещодавно закликало країни, що приймають, не примушувати біженців до повернення на батьківщину.

Згідно з опитуванням «Голос українців», проведеним PAQ Research спільно з соціологами Чеської академії наук, у червні повернутися додому хотіла чверть біженців. Торік кількість охочих повернутися становила третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомила, що вони однозначно планують залишитись за кордоном.

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