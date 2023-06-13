В Польше продлили временную защиту для украинских беженцев

Детали

В Польше опубликовали текст документа, который накануне подписал президент страны Анджей Дуда, вносящий изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с российской агрессией.

Изменениями продлевается срок легального пребывания украинцев в Польше, прибывших на территорию страны с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Срок пребывания продлен до 4 марта 2024 года. Ранее украинцы в Польше могли находиться до 24 августа этого года.

При этом для украинских студентов, обучающихся в польских учебных заведениях, пребывание продлено до 31 августа 2024 года, говорится в документе. Это также распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учеников.

Изменения вступят в силу через 14 дней после даты опубликования.

Напомним

С 1 февраля учреждение социального страхования (ZUS) в Польше принимает заявки на оформление пособия по уходу за ребенком в рамках программы "Семья 500 плюс" на период с с 1 июня 2023 года до 31 мая 2024 года.