У серпні Біржа Благодійності "ДоброДій" оплатила 16 курсів реабілітації, операцію та обладнання для важкохворих дітей
Київ • УНН
У серпні 2025 року "ДоброДій" надав допомогу важкохворим дітям на суму понад 633 тис. грн. Профінансовано 16 курсів реабілітації, операцію, обладнання та харчування.
Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками у серпні надала допомогу важкохворим дітям на суму понад 633 тис. грн. Благодійники профінансували курси реабілітації, операції, закупівлю медикаментів, обладнання та спеціального харчування, пише УНН.
У серпні 2025 року ми продовжили працювати в пріоритетних напрямах, найбільш активний із яких нині - допомога українським дітям та підліткам із важкими діагнозами, патологіями, наслідками хвороб і травм
Зокрема "ДоброДій" профінансував:
- 16 курсів реабілітації на загальну суму майже 392 тис. грн;
- операцію для Мілани Петрової вартістю 147 тис. грн;
- вертикалізатор Baffin automatic для Вероніки Галицької за 47 тис. грн;
- ентеральне харчування для 2-річної Марії Масич, 3-річного Тимофія Ткачука та 13-річного Назара Височенка на суму понад 26,5 тис. грн;
- МРТ головного мозку з анестезіологічним моніторингом для Єлизавети Терещенко вартістю 5 тис. грн;
- медикаменти для Регіонального медичного центру родинного здоров’я на суму 15,7 тис. грн.
Окрім того, у серпні Біржа Благодійності "ДоброДій" відзначила 11-річчя своєї діяльності, а такожотримала спеціальну відзнаку від Асоціації благодійників України " За гідне представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні".
Усього з початку повномасштабного вторгнення "ДоброДій" уже надала допомоги на суму понад 134 млн грн. Із них:
- 93,3 млн грн спрямовано на підтримку Сил оборони України;
- 8,6 млн грн — медичним закладам;
- 18,1 млн грн — дітям та підліткам із важкими діагнозами;
- 13,9 млн грн — гуманітарним ініціативам і соціальним проєктам.
Вже кілька років ми працюємо в умовах кризи та численних несприятливих факторів. Кожен із нас, залишаючись жити й працювати в Україні, сплачуючи податки та допомагаючи фронту, позбавлений можливості будувати далекоглядні плани. Попри це, ми вдячні кожному, хто підтримує наші благодійні проєкти!
Долучитися до актуальних зборів, які проводить "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.