Ексклюзив
14:08 • 2246 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
12:34 • 7132 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
12:15 • 11831 перегляди
рф атакувала Польщу, щоб Україні не передали нові системи ППО напередодні зими - Зеленський
Ексклюзив
12:15 • 11424 перегляди
Зростання випадків захворюваності на COVID-19: в МОЗ розповіли, чи повернеться в Україну масковий режим
11:02 • 12009 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 13528 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 13449 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
11 вересня, 07:11 • 19104 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 42322 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 45214 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
У серпні Біржа Благодійності "ДоброДій" оплатила 16 курсів реабілітації, операцію та обладнання для важкохворих дітей

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У серпні 2025 року "ДоброДій" надав допомогу важкохворим дітям на суму понад 633 тис. грн. Профінансовано 16 курсів реабілітації, операцію, обладнання та харчування.

У серпні Біржа Благодійності "ДоброДій" оплатила 16 курсів реабілітації, операцію та обладнання для важкохворих дітей

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками у серпні  надала допомогу важкохворим дітям на суму понад 633 тис. грн. Благодійники профінансували курси реабілітації, операції, закупівлю медикаментів, обладнання та спеціального харчування, пише УНН.

У серпні 2025 року ми продовжили працювати в пріоритетних напрямах, найбільш активний із яких нині - допомога українським дітям та підліткам із важкими діагнозами, патологіями, наслідками хвороб і травм

- розповіли у Біржі Благодійності.

Зокрема "ДоброДій" профінансував:

  • 16 курсів реабілітації на загальну суму майже 392 тис. грн;
    • операцію для Мілани Петрової вартістю 147 тис. грн;
      • вертикалізатор Baffin automatic для Вероніки Галицької за 47 тис. грн;
        • ентеральне харчування для 2-річної Марії Масич, ⁠3-річного Тимофія Ткачука та ⁠13-річного Назара Височенка на суму понад 26,5 тис. грн;
          • МРТ головного мозку з анестезіологічним моніторингом для Єлизавети Терещенко вартістю 5 тис. грн;
            • медикаменти для Регіонального медичного центру родинного здоров’я на суму 15,7 тис. грн.

              Окрім того, у серпні Біржа Благодійності "ДоброДій" відзначила 11-річчя своєї діяльності, а такожотримала спеціальну відзнаку від Асоціації благодійників України " За гідне представлення та промоцію доброчинності Дніпропетровщини на національному рівні".

              Усього з початку повномасштабного вторгнення "ДоброДій" уже надала допомоги на суму понад 134 млн грн. Із них:

              • 93,3 млн грн спрямовано на підтримку Сил оборони України;
                • 8,6 млн грн — медичним закладам;
                  • 18,1 млн грн — дітям та підліткам із важкими діагнозами;
                    • 13,9 млн грн — гуманітарним ініціативам і соціальним проєктам.

                      Вже кілька років ми працюємо в умовах кризи та численних несприятливих факторів. Кожен із нас, залишаючись жити й працювати в Україні, сплачуючи податки та допомагаючи фронту, позбавлений можливості будувати далекоглядні плани. Попри це, ми вдячні кожному, хто підтримує наші благодійні проєкти!

                      - зазначили в Біржі Благодійності

                      Долучитися до актуальних зборів, які проводить "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.

                      Лілія Подоляк

                      СуспільствоЗдоров'я
                      Олена Сосєдка
                      благодійність
                      Україна