В августе Благотворительная Биржа "ДоброДій" оплатила 16 курсов реабилитации, операцию и оборудование для тяжелобольных детей
Киев • УНН
В августе 2025 года "ДоброДій" оказал помощь тяжелобольным детям на сумму более 633 тыс. грн. Профинансировано 16 курсов реабилитации, операция, оборудование и питание.
Благотворительная биржа "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками в августе, оказала помощь тяжелобольным детям на сумму более 633 тыс. грн. Благотворители профинансировали курсы реабилитации, операции, закупку медикаментов, оборудования и специального питания, пишет УНН.
В августе 2025 года мы продолжили работать в приоритетных направлениях, наиболее активное из которых сейчас - помощь украинским детям и подросткам с тяжелыми диагнозами, патологиями, последствиями болезней и травм
В частности, "ДоброДій" профинансировал:
- 16 курсов реабилитации на общую сумму почти 392 тыс. грн;
- операцию для Миланы Петровой стоимостью 147 тыс. грн;
- вертикализатор Baffin automatic для Вероники Галицкой за 47 тыс. грн;
- энтеральное питание для 2-летней Марии Масич, 3-летнего Тимофея Ткачука и 13-летнего Назара Высоченко на сумму более 26,5 тыс. грн;
- МРТ головного мозга с анестезиологическим мониторингом для Елизаветы Терещенко стоимостью 5 тыс. грн;
- медикаменты для Регионального медицинского центра семейного здоровья на сумму 15,7 тыс. грн.
Кроме того, в августе Биржа Благотворительности "ДоброДій" отметила 11-летие своей деятельности, а также получила специальную награду от Ассоциации благотворителей Украины "За достойное представление и продвижение благотворительности Днепропетровщины на национальном уровне".
Всего с начала полномасштабного вторжения "ДоброДій" уже оказала помощи на сумму более 134 млн грн. Из них:
- 93,3 млн грн направлено на поддержку Сил обороны Украины;
- 8,6 млн грн — медицинским учреждениям;
- 18,1 млн грн — детям и подросткам с тяжелыми диагнозами;
- 13,9 млн грн — гуманитарным инициативам и социальным проектам.
Уже несколько лет мы работаем в условиях кризиса и многочисленных неблагоприятных факторов. Каждый из нас, оставаясь жить и работать в Украине, уплачивая налоги и помогая фронту, лишен возможности строить дальновидные планы. Несмотря на это, мы благодарны каждому, кто поддерживает наши благотворительные проекты!
Присоединиться к актуальным сборам, которые проводит "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects.