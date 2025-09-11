$41.210.09
Эксклюзив
14:08 • 2692 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
12:34 • 7494 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
12:15 • 11978 просмотра
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15 • 11564 просмотра
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02 • 12120 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 13575 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 13484 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
11 сентября, 07:11 • 19124 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 42427 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 45232 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
В августе Благотворительная Биржа "ДоброДій" оплатила 16 курсов реабилитации, операцию и оборудование для тяжелобольных детей

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В августе 2025 года "ДоброДій" оказал помощь тяжелобольным детям на сумму более 633 тыс. грн. Профинансировано 16 курсов реабилитации, операция, оборудование и питание.

В августе Благотворительная Биржа "ДоброДій" оплатила 16 курсов реабилитации, операцию и оборудование для тяжелобольных детей

Благотворительная биржа "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками в августе, оказала помощь тяжелобольным детям на сумму более 633 тыс. грн. Благотворители профинансировали курсы реабилитации, операции, закупку медикаментов, оборудования и специального питания, пишет УНН.

В августе 2025 года мы продолжили работать в приоритетных направлениях, наиболее активное из которых сейчас - помощь украинским детям и подросткам с тяжелыми диагнозами, патологиями, последствиями болезней и травм

- рассказали в Бирже Благотворительности.

В частности, "ДоброДій" профинансировал:

  • 16 курсов реабилитации на общую сумму почти 392 тыс. грн;
    • операцию для Миланы Петровой стоимостью 147 тыс. грн;
      • вертикализатор Baffin automatic для Вероники Галицкой за 47 тыс. грн;
        • энтеральное питание для 2-летней Марии Масич, ⁠3-летнего Тимофея Ткачука и ⁠13-летнего Назара Высоченко на сумму более 26,5 тыс. грн;
          • МРТ головного мозга с анестезиологическим мониторингом для Елизаветы Терещенко стоимостью 5 тыс. грн;
            • медикаменты для Регионального медицинского центра семейного здоровья на сумму 15,7 тыс. грн.

              Кроме того, в августе Биржа Благотворительности "ДоброДій" отметила 11-летие своей деятельности, а также получила специальную награду от Ассоциации благотворителей Украины "За достойное представление и продвижение благотворительности Днепропетровщины на национальном уровне".

              Всего с начала полномасштабного вторжения "ДоброДій" уже оказала помощи на сумму более 134 млн грн. Из них:

              • 93,3 млн грн направлено на поддержку Сил обороны Украины;
                • 8,6 млн грн — медицинским учреждениям;
                  • 18,1 млн грн — детям и подросткам с тяжелыми диагнозами;
                    • 13,9 млн грн — гуманитарным инициативам и социальным проектам.

                      Уже несколько лет мы работаем в условиях кризиса и многочисленных неблагоприятных факторов. Каждый из нас, оставаясь жить и работать в Украине, уплачивая налоги и помогая фронту, лишен возможности строить дальновидные планы. Несмотря на это, мы благодарны каждому, кто поддерживает наши благотворительные проекты!

                      - отметили в Бирже Благотворительности

                      Присоединиться к актуальным сборам, которые проводит "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects.

                      Лилия Подоляк

                      ОбществоЗдоровье
                      Елена Соседка
                      благотворительность
                      Украина