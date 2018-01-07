У Середземному морі зафіксовано перший випадок загибелі мігрантів у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Щонайменше восьмеро мігрантів потонули біля узбережжя Лівії при спробі перетнути Середземне море, ще десятки людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Представник лівійських військово-морських сил припустив, що у Середземному морі біля берегів Лівії потонули щонайменше 25 людей. В інтерв’ю агентству Associated Press він зазначив, що на гумовому човні перебувало понад 100 мігрантів. Причиною аварії стали, ймовірно, погані погодні умови. Човен зазнав катастрофи в міжнародних водах, а у ВМС Лівії не було ресурсів, аби прийти на порятунок.
За даними неурядової рятувальної організації Sea-Watch, кількість загиблих становить щонайменше 25 осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У блоці Меркель хочуть висилати з ФРН мігрантів-антисемітів
в іспанській неурядовій рятувальній організації Proactiva Open Arms повідомили, що ця аварія стала першим у 2018 році випадком загибелі мігрантів у Середземному морі. Там зазначили, що мігранти перебували у воді декілька годин перш ніж були врятовані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 30 мігрантів потонули біля берегів Лівії
Після закриття “балканського маршруту” в 2016 році шлях з Лівії Середземним морем став основним для мігрантів та біженців, які прагнуть дістатися берегів Європи. За даними Міжнародної організації з міграції, в 2017 році понад три тисячі людей потонули або зникли безвісти при спробі перетнути Середземне море, відпливаючи переважно з Лівії в напрямку Італії. У рамках європейської операції “Софія”, покликаної запобігати перетину Середземного моря нелегальними мігрантами, з 2015 року врятовано понад 42 тисячі осіб.
Нагадаємо, нелегальний перевізник виштовхав близько 50 людей у море, щоб уникнути покарання від правоохоронців.