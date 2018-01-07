В Средиземном море зафиксирован первый случай гибели мигрантов в 2018 году

Представитель ливийских военно-морских сил предположил, что в Средиземном море у берегов Ливии утонули не менее 25 человек. В интервью агентству Associated Press он отметил, что на резиновой лодке находилось более 100 мигрантов. Причиной аварии стали, вероятно, плохие погодные условия. Лодка потерпел катастрофу в международных водах, а в ВМС Ливии не было ресурсов, чтобы прийти на помощь.

По данным неправительственной спасательной организации Sea-Watch, число погибших составляет по меньшей мере 25 человек.

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в испанской неправительственной спасательной организации Proactiva Open Arms сообщили, что эта авария стала первым в 2018 году случаем гибели мигрантов в Средиземном море. Там отметили, что мигранты находились в воде несколько часов прежде чем были спасены.

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После закрытия “балканского маршрута” в 2016 году путь из Ливии Средиземным морем стал основным для мигрантов и беженцев, стремящихся добраться берегов Европы. По данным Международной организации по миграции, в 2017 году более три тысячи человек утонули или пропали без вести при попытке пересечь Средиземное море, уходя преимущественно из Ливии в направлении Италии. В рамках европейской операции “София”, призванной предотвращать пересечения Средиземного моря нелегальными мигрантами, с 2015 года спасено более 42 тысячи человек.

Напомним, нелегальный перевозчик вытолкал около 50 человек в море, чтобы избежать наказания от правоохранителей.