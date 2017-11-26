Понад 30 мігрантів потонули біля берегів Лівії

Зазначається, що берегова охорона Лівії здійснила дві рятувальні операції у морі поблизу міста Гарабуллі, що розташоване на відстані 60 кілометрів на схід від столиці країни Тріполі.

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Під час рятувальної операції виявлене 31 тіло загиблих мігрантів, які пливли на одному з човнів. Ще 60 осіб, що пливли на цьому човні, врятовані. Також вдалось врятувати 140 осіб, які пливли на другому човні.

Нагадаємо, у Середземному морі виявили човен мігрантів з трупами 26-ти дівчат.