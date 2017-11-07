У Середземному морі виявили човен мігрантів з трупами 26-ти дівчат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Середземному морі виявили човен з тілами 26 дівчат-мігрантів з Нігерії, які були віком від 14 до 18 років, передає УНН з на BBC.
Прокуратура Італії припускає, що ці 26 мігранток були жертвами сексуального насильства. За цим фактом правоохоронні органи Італії розпочали розслідування обставинїх смерті.
За інформацією, тіла дівчат виявили на гумовому човні разом з десятками інших мігрантів з Африки, зокрема Нігерії, Сенегалу, Гани, Судану і Гамбії. Їх підняли на борт італійського військового судна.
Крім того, повідомляється, що серед інших мігрантів, які були на човні знаходилося ще 90 жінок, з них вісім були вагітними. А також більше 50 дітей.
Як повідомляв УНН, в Середземному морі було проведено шість рятувальних операцій, під час яких зберегли життя 700 біженцям.