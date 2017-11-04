В Середземному морі врятували 700 біженців

“Рятувальники у Середземному морі доправили в безпеку 700 мігрантів протягом п’ятниці, 3 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час проведення однієї з рятувальних операцій було виявлено тіла 23 біженців із затонулого гумового човна.

Як повідомляв УНН, поблизу грецького острова затонуло судно з мігрантами.