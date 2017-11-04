В Средиземном море спасли 700 беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В пятницу в Средиземном море было проведено шесть спасательных операций, во время которых сохранили жизнь 700 беженцам. Об этом сообщила итальянская береговая охрана, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Спасатели в Средиземном море доставили в безопасность 700 мигрантов течение пятницы, 3 ноября”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что во время проведения одной из спасательных операций были обнаружены тела 23 беженцев из затонувшей резиновой лодки.
Как сообщал УНН, близ греческого острова затонуло судно с мигрантами.