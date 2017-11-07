В Средиземном море обнаружили лодку мигрантов с трупами 26-ти девушек

Прокуратура Италии предполагает, что эти 26 мигрантов были жертвами сексуального насилия. По данному факту правоохранительные органы Италии начали расследование обстоятельств смерти.

По информации, тела девушек обнаружили на резиновой лодке вместе с десятками других мигрантов из Африки, в частности Нигерии, Сенегала, Ганы, Судана и Гамбии. Их подняли на борт итальянского военного судна.

Кроме того, сообщается, что среди других мигрантов, которые были на лодке находилось еще 90 женщин, из них восемь были беременными. А также более 50 детей.

Как сообщал УНН, в Средиземном море было проведено шесть спасательных операций, во время которых сохранили жизнь 700 беженцам.