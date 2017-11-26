Более 30 мигрантов утонули у берегов Ливии

Отмечается, что береговая охрана Ливии осуществила две спасательные операции в море вблизи города Гарабулли, расположенного в 60 километрах к востоку от столицы страны Триполи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во Франции мигранты совершили наезд на жандармов

Во время спасательной операции обнаружено 31 тело погибших мигрантов, плывущие на одной из лодок. Еще 60 человек, которые плыли на этой лодке, спасены. Также удалось спасти 140 человек, которые плыли на другой лодке.

Напомним, в Средиземном море обнаружили лодку мигрантов с трупами 26-ти девушек.