У блоці Меркель хочуть висилати з ФРН мігрантів-антисемітів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Коаліційне об'єднання німецьких партій Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) планує представити у Бундестазі до 27 січня пропозиції з посилення заходів проти антисемітизму серед мігрантів у Німеччині, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Хто відкидає життя євреїв у Німеччині або ставить під питання право на існування Ізраїлю, тому немає місця в нашій країні”, — ідеться у чорновому варіанті пропозиції фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, який є у розпорядженні видання Die Welt.
Передовсім ХДС/ХСС хочуть, щоб до мігрантів-антисемітів у повному обсязі застосовувалися “усі превентивні заходи, аж до можливості видворення” за межі ФРН. “Ми повинні протистояти також антисемітизму серед мігрантів арабського та африканського походження”, — заявив Штефан Гарбарт (Stephan Harbarth) віце-голова фракції ХДС/ХСС.
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Як раніше повідомляло УНН, глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр виступив за введення посади комісара з антисемітизму в новому уряді Федеративної Республіки Німеччини, а президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав боротися з антисемітизмом та нагадав про історичну відповідальність Німеччини та про те, що означає “бути німцем”.