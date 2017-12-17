Глава МВС Німеччини підтримав введення посади комісара з антисемітизму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр виступив за введення посади комісара з антисемітизму в новому уряді Федеративної Республіки Німеччини, передає УНН з посиланням на Bild am Sonntag.
“Я думаю, введення посади комісара з антисемітизму є вірним кроком не тільки через останні інциденти”, — йдеться у повідомленні очільника МВС ФРН німецькому виданню.
Раніше німецький уряд засудив антисемітські та антиізраїльські акції, які пройшли у німецьких містах у зв’язку із заявами президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Так, в одному з округів Берліна демонстранти палили прапори Ізраїлю на знак протесту проти цього рішення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині активісти встановили меморіал Голокосту біля будинку ультраправого політика
За інформацією німецького видання, введення посади комісара схвалили і незалежні експерти у МВС.
"Мова йде про зростання зневажливих зауважень, недоречних жартів і про дискримінуючу поведінку щодо наших єврейських співгромадян. Антисемітизму ніколи більше не дозволять охопити Німеччину", - зазначив міністр.
Нагадаємо, у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю у Секторі Гази та на території Палестинської Автономії розпочалися масові акції протесту, які, у деяких випадках, набували насильницького характеру із зіткненням з ізраїльськими правоохоронцями та військовими.