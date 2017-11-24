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У Німеччині активісти встановили меморіал Голокосту біля будинку ультраправого політика

У Німеччині активісти встановили меморіал Голокосту біля будинку ультраправого політика

Київ • УНН

 • 11425 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Поряд з будинком ультраправого політика Бьорна Хьоке активісти німецького арт-об’єднання “Центр політичної краси” викупили ділянку землі та встановили меморіал, присвячений жертвам Голокосту, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Б.Хьоке є головою фракції “Альтернатива для Німеччини” федеральної землі Тюрінгія, відомий своїм антисемітизмом і позицією за вихід Німеччини з НАТО. Політик відзначився своїми неонацистськими поглядами, а також закликами припинити німцям каятися за події Другої світової війни. Великий резонанс викликало його висловлювання стосовно Меморіалу жертвам Голокосту, який він назвав “пам’ятником ганьби”.

Встановлений меморіал, який привернув увагу ЗМІ усього світу, є копією берлінського Меморіалу жертвам Голокосту. Проект отримав широку підтримку в німецькому суспільстві: за допомогою краудфандінга активісти за короткий проміжок часу зібрали близько 69 тисяч євро на утримання меморіалу в належному стані.

Як зазначили активісти “Центру політичної краси”, демонтувати меморіал можливо лише за умови, якщо Б.Хьоке "впаде на коліна" і публічно вибачиться за дії Німеччини в роки Другої світової війни.

Нагадаємо, воскова фігура Гітлера в музеї Індонезії викликала обурення у правозахисників.

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