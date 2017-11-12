Воскова фігура Гітлера в музеї Індонезії викликала обурення у правозахисників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Воскову фігуру Адольфа Гітлера на тлі зображення концентраційного табору Аушвіц прибрали з індонезійського музею De Arca після критики правозахисних груп. Про це пише The Washington Post, передає УНН.
Зазначається, що скульптура Гітлера була встановлена в 2014 році і, за словами співробітників музею, була одним з найпопулярніших об'єктів для селфі.
Як зазначається, експонат сусідив з фігурами співзасновника Apple Стіва Джобса і актриси Скарлетт Йоханссон.
У музеї також додали, що на фігуру Гітлера раніше "ніхто не скаржився".
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Однак правозахисники, що звернули увагу на експонат, жорстко розкритикували його.
Заступник глави Центру Симона Візенталя, що займається вивченням Голокосту і боротьбою з антисемітизмом, зазначив, що фігура Гітлера на тлі концтабору в музеї просто висміює його жертв.
Після публічного скандалу музей вирішив виключити скульптуру з експозиції.
Нагадаємо, розсекречені документи з архівів ЦРУ побічно підтверджують, що нацистський лідер Адольф Гітлер не покінчив з собою в 1945 році, а втік до Латинської Америки.
Як повідомляв раніше УНН, влада ФРН вважає неприпустимим використане прес-секретарем Білого дому Шоном Спайсером порівняння президента Сирії Башара Асада з Адольфом Гітлером.