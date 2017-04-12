Берлін розкритикував речника Білого дому за згадування Гітлера

“Будь-яке порівняння сучасних подій зі злочинами націонал-соціалістів не призводять ні до чого хорошого, — сказав Ш.Зайберт. — Це неприпустимо”.

Як повідомляв УНН, раніше Ш.Спайсер став об’єктом критики у США після його заяви про те, що А.Гітлер не застосовував хімічну зброю в ході Другої світової війни.