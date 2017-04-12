Берлин раскритиковал пресс-секретаря Белого дома за упоминание Гитлера
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Власти ФРГ считают недопустимым использованное пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером сравнение президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Любое сравнение современных событий с преступлениями национал-социалистов не ведут ни к чему хорошему, — сказал Ш.Зайберт. — Это недопустимо”.
Как сообщал УНН, ранее Ш.Спайсер стал объектом критики в США после его заявления о том, что А.Гитлер не применял химическое оружие в ходе Второй мировой войны.