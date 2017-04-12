Пресс-секретаря Белого дома раскритиковали за его заявление о Гитлере

“Во Второй мировой войне не применялось химическое оружие. Гитлер даже не думал о том, чтобы использовать химическое оружие”, — заявил Ш.Спайсер, критикуя поддержку сирийской власти со стороны России.

Позже, когда журналисты попросили его разъяснить это высказывание, пресс-секретарь сказал, что А.Гитлер “не травил газом свой собственный народ, как это делает Асад”. Он добавил, что Башар Асад “сбрасывает бомбы в городах”, тогда как А.Гитлер “приводил людей в Холокост-центры”.

Впоследствии в письменном заявлении Ш.Спайсер пояснил, что ни в коем случае не хотел приуменьшить “ужас Холокоста”. По его словам, он просто пытался подчеркнуть неприемлемость “использования самолетов для сбрасывания химического оружия на населенные пункты”.

Однако его слова все же вызвали шквал возмущения.

Дочь экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Челси написала в Twitter, что Ш.Спайсеру следует выделить время на посещение Музея Холокоста, который находится в нескольких кварталах от Белого дома.



Пользователи соцсетей напомнили Ш.Спайсеру, что по поручению А.Гитлера с помощью газа были убиты миллионы евреев, политических оппонентов нацистской партии и других людей.



Ш.Спайсера также раскритиковали за термин “Холокост-центры”.

“Серьезно? Вы, наверное, хотели сказать “концентрационные лагеря”, — написал в Twitter сенатор Бен Кардин.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал Б.Асада “животным” и заявил, что российская поддержка нынешней власти Сирии приводит к проблемам в этой стране.