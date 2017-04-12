Речника Білого дому розкритикували за його заяву про Гітлера
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Речник Білого дому Шон Спайсер став об’єктом критики після його заяви про те, що Адольф Гітлер не застосовував хімічну зброю під час Другої світової війни, передає УНН із посиланням на BBC.
"У Другій світовій війні не застосовувалася хімічна зброя. Гітлер навіть не думав про те, щоб використовувати хімічну зброю",— заявив Ш.Спайсер, критикуючи підтримку сирійської влади з боку Росії.
Пізніше, коли пізніше журналісти попросили його роз’яснити цей вислів, речник сказав, що А.Гітлер “не труїв газом свій власний народ, як це робить Асад”. Він додав, що Башар Асад “скидає бомби в містах”, тоді як А.Гітлер “приводив людей у Голокост-центри”.
Згодом у письмовій заяві Ш.Спайсер пояснив, що ні в якому разі не хотів применшити “жах Голокосту”. За його словами, він просто намагався підкреслити неприйнятність “використання літаків для скидання хімічної зброї на населені пункти”.
Проте його слова все ж викликали шквал обурення.
Дочка екс-кандидата в президенти США Гілларі Клінтон Челсі написала у Twitter, що Ш.Спайсеру слід виділити час на відвідування Музею Голокосту, який знаходиться в кількох кварталах від Білого дому.
Користувачі соцмереж нагадали Ш.Спайсеру, що за дорученням А.Гітлера за допомогою газу були вбиті мільйони євреїв, політичних опонентів нацистської партії та інших людей.
Ш.Спайсера також розкритикували за термін “Голокост-центри”.
“Серйозно? Ви, напевно, хотіли сказати “концентраційні табори”, — написав у Twitter сенатор Бен Кардін.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав Б.Асада “твариною” і заявив, що російська підтримка нинішньої влади Сирії призводить до проблем у цій країні.